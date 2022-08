Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di Teramo e Campobasso

Altre notizie brevi

sabato, 27 agosto 2022, 08:27

Il girone A di Serie C del calcio femminile passa a quindici squadre. Il Genoa, che ha acquistato il titolo del Cortefranca è salito in serie B, al suo posto doveva essere ripescato Livorno cosa che però non è accaduta. Così il campionato.

venerdì, 26 agosto 2022, 18:25

A margine del calendario del campionato, la Lega Pro ha ufficializzato anche le date della Coppa Italia rinviata per le vicende dei ricorsi di Campobasso e Teramo. Il primo turno eliminatorio si disputerà mercoledì 5 ottobre, il secondo sempre a eliminazione diretta il 2 novembre, ottavi di finale 16 novembre...

giovedì, 25 agosto 2022, 21:54

Cosimo Nannini, difensore rossonero classe 99, è molto vicino all'Arzignano Valchiampo. La trattativa tra le due società è ben avviata e nella giornata di domani potrebbe concretizzarsi l'affare. E' chiaro che con il probabile addio di Nannini, la Lucchese dovrà cercare un altro esterno sinistro che possa fare da alternativa...

giovedì, 25 agosto 2022, 19:16

Fiocco rosa in casa Lucchese: è nata questo pomeriggio all’ospedale San Luca, Lavinia, figlia del preparatore atletico Claudio Giuntoli e della sua compagna Giulia Pardini. La società, lo staff tecnico e tutta la squadra fanno un augurio sincero di serenità, tanta salute e felicità alla splendida Lavinia e ai suoi...