Entella-Lucchese, arbitra Giordano di Novara

venerdì, 2 dicembre 2022, 08:34

Entella-Lucchese, in programma sabato alle ore 17,30, sarà diretta da Michele Giordano della sezione AIA di Novara. Giordano sarà coadiuvato da Marco Ceolin di Treviso e da Giuseppe Licari di Marsala. Quarto uomo, Mattia Caldera di Como. Giordano ha incontrato due volte i rossoneri, in un caso lo scorso campionato con il Modena e finì 0-0, l'anno precedente invece fu il direttore di gara nella partita che sancì la retrocessione contro il Renate, che vinse per 1-0.