Coppa Italia, la finale d'andata va al Vicenza

Altre notizie brevi

giovedì, 2 marzo 2023, 15:27

Il rossonero Giovanni Bruzzaniti sarà l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 2 marzo 2023, 13:19

C'è spazio per i ricordi in rossonero per Mattia Bortolussi, ora attaccante del Padova, che ha parlato ai microfoni di padovasport: "A gennaio si sono create le condizioni perchè andassi via da Novara, eravamo tutti d'accordo diciamo di cambiare.

martedì, 28 febbraio 2023, 16:47

Federico Moretti e Lorenzo Paolucci dell'Ancona sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo e dunque dovranno saltare la gara di domenica prossima contro la Lucchese.

martedì, 28 febbraio 2023, 14:00

Lucchese-Ancona, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Maria Marotta della sezione AIA di Sapri. Marotta sarà coadiuvata da Marco Croce di Nocera Inferiore e da Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce. Quarto uomo, Mattia Mirri di Savona.