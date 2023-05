Play off, tutti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale

Altre notizie brevi

lunedì, 22 maggio 2023, 23:09

Si sono concluse le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Ecco i risultati con in maiuscolo le formazioni che hanno passato il turno:

sabato, 20 maggio 2023, 14:34

Il Renate ha comunicato che dopo tre stagioni di lavoro Antonio Obbedio, direttore sportivo della formazione lombarda ed ex della Lucchese, lascerà il club nerazzurro. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, non sarà rinnovato.

giovedì, 18 maggio 2023, 22:20

Si sono concluse le gare di andata del primo turno nazionale dei play off. Ecco i risultati:

mercoledì, 17 maggio 2023, 23:08

Si è svolto al Porta Elisa un allenamento congiunto tra la scuola calcio rossonera Academy Lucchese e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch’essa società Academy Lucchese. Oltre 120 bambini dell’età tra i 10 e i 6 anni si sono divertiti a svolgere delle esercitazioni sotto...