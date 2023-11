Coppa Italia, l'accesso alla Curva Ovest sarà da via dello Stadio

lunedì, 27 novembre 2023, 17:13

La Lucchese 1905 informa che in occasione della gara di Coppa Italia Serie C tra Lucchese e Juventus Next Gen, in programma domani, martedì 28 novembre, al Porta Elisa, l’accesso alla Curva Ovest i tifosi sarà da via dello Stadio.