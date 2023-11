Torna on line il sito ufficiale della Lucchese

Altre notizie brevi

giovedì, 16 novembre 2023, 23:24

Si sono conclusi i due recuperi validi rispettivamente per la decima e undicesima di andata tra Entella e Cesena (prossimo avversario dei rossoneri domenica) e tra Sestri Levante e Rimini. Ecco i risultati

mercoledì, 15 novembre 2023, 09:07

Il capitano rossonero Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Capitano e valore aggiunto della difesa, alza il livello di tutto il reparto arretrato trasmettendo sicurezza ai compagni".

martedì, 14 novembre 2023, 19:57

Cesena-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Grasso della sezione AIA di Ariano Irpino. Grasso sarà coadiuvato da Giorgio Erman Minafra di Roma2 e da Marco Pileri di Cagliari. Quarto uomo, Davide Testoni di Ciampino.

lunedì, 13 novembre 2023, 22:50

Mister Fabio Gallo non può essere contento del risultato: "Partita molto tattica, forse abbiamo avuto alcune situazioni dove in certe ripartenza si poteva fare gol, ma non abbiamo tirato. Poi c'è stato questo gol un po' rocambolesco, doveva finire 0-0 ma accettiamo il risultato.