Juventus B-Lucchese, dirige Ceriello di Chiari

giovedì, 15 febbraio 2024, 12:48

Juventus B-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Emanuele Ceriello della sezione AIA di Chiari. Ceriello sarà coadiuvato da Pierpaolo Vitale di Salerno e da Matteo Lauri di Gubbio. Quarto uomo, Gerardo Garofalo di Torre del Greco. Ceriello vanta un solo precedente con i rossoneri: la vittoria a Recanati per 3-1 in questo campionato nel settembre scorso.