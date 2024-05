Playoff, tutti gli incontri del secondo turno

Altre notizie brevi

giovedì, 9 maggio 2024, 15:20

Piero Braglia non è più l'allenatore del Gubbio: l'ex tecnico rossonero ha rassegnato le dimissioni dopo due anni in Umbria, motivandole con le difficoltà logistiche incontrare nell'allenare la squadra.

martedì, 7 maggio 2024, 22:59

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo turno dei playoff che, come noto, erano in partita unica. Ecco tutti i risultati con in neretto le squadre che accedono al secondo turno, da sottolineare che solo il Rimini vince in trasferta:

domenica, 5 maggio 2024, 19:22

Nella prima delle tre gare valide per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C, il Cesena si è imposto in trasferta per 2-1 contro il Mantova. Il prossimo turno vedrà proprio i lombardi contro la Juve Stabia, mentre il Cesena riposerà.

domenica, 5 maggio 2024, 18:31

Finisce mestamente il campionato per gli Under 17 e 175 Nazionali della Lucchese: i primi sono stati battuti 2-1 in casa dalla Giana Erminio e terminano la stagione al terzultimo posto, i secondi perdono, sempre in casa, per 5-0 con i pari età della Giana e concludono la stagione all'ultimo...