Qui Legnagno: esonerato Gastaldello

Altre notizie brevi

giovedì, 26 settembre 2024, 13:40

Lucchese-Milan B, in programma lunedì prossimo, sarà diretta da Fabio Rosario Luongo della sezione AIA di Napoli. Luongo sarà coadiuvato da Luca Capriuolo di Bari e da Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo, Jules Roland Andeg Tona Mbei.

mercoledì, 25 settembre 2024, 22:32

Si sono concluse le due gare odierne valide per la sesta di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati

mercoledì, 25 settembre 2024, 21:07

Fabio Prosperi, tecnico della Pianese, commenta così il match del Porta Elisa che è finito davvero tra le polemiche: "Non dico nulla sull'arbitro, come anche in altre circostanze, ma sono estremamente contento del punto preso a Lucca sono molto meno contento per i gol presi con errori che di solito...

martedì, 24 settembre 2024, 22:31

