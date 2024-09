Spal-Lucchese, biglietti in vendita

lunedì, 2 settembre 2024, 20:13

Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Ferrara per la gara Spal-Lucchese di domenica prossima. Il circuito dove acquistarli è quello di ticketone. Ecco il link: https://sport.ticketone.it/seatmap/50495/90600774/spal-vs-lucchese-serie-c-now