Ternana-Lucchese, scatta la vendita dei biglietti

mercoledì, 13 novembre 2024, 07:41

Saranno in vendita dalle 16 di oggi (mercoledì) i biglietti per la gara tra Ternana e Lucchese in programma domenica prossima. I tagliandi saranno disponibili nelle ricevitorie VivaTicket e online collegandosi al sito https://www.vivaticket.com/it. Per il settore ospiti (curva ovest) la vendita chiuderà alle ore 19 di sabato.