Qui Gubbio, Fontana è il nuovo allenatore

Altre notizie brevi

martedì, 10 dicembre 2024, 22:34

Conclusi entrambi i posticipi del lunedì validi per la diciottesima di andata. Ecco i risultati finali:

martedì, 10 dicembre 2024, 18:46

Torres-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Silvia Gasperotti della sezione AIA di Rovereto. Gasperotti sarà coadiuvata da Alessandro Marchese di Napoli e da Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Quarto uomo, Mansour Faye di Brescia.

lunedì, 9 dicembre 2024, 23:05

Successo nel derby per l'Arezzo per espugna il Porta Elisa per 0-1. Nel post partita è intervenuto il tecnico degli amaranto Emanuele Troise: "Abbiamo avuto la pazienza per costruire tante occasioni per impensierire la Lucchese. Ad inizio partita siamo stato graziati, trovando il gol del vantaggio.

lunedì, 9 dicembre 2024, 09:27

Il Gubbio ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Roberto Taurino. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo allenatore.