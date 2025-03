Gemignani nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

venerdì, 14 marzo 2025, 14:33

Acque agitate in casa del settore giovanile rossonero. In un comunicato congiunto squadre Primavera e Under 17 Lucchese calcio si legge: "Le due squadre rossonere nel nome dei loro allenatori , Davide Marselli e Matteo Bonatti , considerati alcuni atteggiamenti negativi e volti non al bene dei loro ragazzi ,...

giovedì, 13 marzo 2025, 15:22

Acque agitate in casa Ascoli dove è stato esonerato mister Mirko Cudini, al suo posto torna Domenico Di Carlo.

giovedì, 13 marzo 2025, 07:38

Tredicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 12 marzo 2025, 19:18

Il giudice sportivo ha comminato 500 euro di multa alla Lucchese "per avere, tre sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, dal 45° minuto del secondo tempo fino al termine della gara, urlato ripetutamente parole offensive nei confronti del IV Ufficiale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.