Mister Gallo: "Partita difficile, ci abbiamo creduto sino in fondo"

martedì, 11 marzo 2025, 07:41

Fabio Gallo, allenatore dei liguri, a fine gara può gioire per un punto che ormai sembrava impossibile da cogliere: "Partita difficile contro un avversario che sta passando una situazione che conosco per esserci passato anni fa. Non siamo andati bene nel primo tempo, partita davvero molto difficile, ma siamo riusciti a rimediarla. Ai ragazzi ho detto che se la dovevamo perdere la dovevamo perdere da prima in classifica, ma ci abbiamo creduto.Un grazie ai tifosi che ci hanno seguiti sino qui".