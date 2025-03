Mister Prosperi: "Siamo stati poco attenti nei momenti topici della partita"

sabato, 15 marzo 2025, 17:27

Mister Prosperi non può essere contento della partita dei suoi: "Primo tempo meglio noi, poi nella ripresa sono venute meno le energie e siamo stati poco attenti nei momenti topici della partita e abbiamo pagato. Il rigore? Non l'ho visto, non mi sento di giudicare. Come sta Bigonzoni? Si è ripreso, fortunatamente".