Scontri in autostrada, emessi 14 daspo

martedì, 11 marzo 2025, 19:07

Gli incidenti in autostrada tra tifosi rossoneri e quelli del Perugia del 23 febbraio scorso hanno provocato l'emissioni di 14 daspo nei confronti di altrettanti tifosi: si tratta di sei tifosi della Lucchese e otto del Perugia con divieti di accesso allo stadio che vanno da tre a sette anni. Le persone raggiunte da daspo per oltre cinque anni dovranno anche recarsi a firmare negli uffici di polizia durante le gare delle due formazioni. Le indagini condotte dalla Questura di Lucca hanno evidenziato come si sia trattato di un vero e proprio agguato dei tifosi umbri: un centinaio di ultras perugini, posizionati sul retro dell’autogrill, hanno atteso il passaggio dei van dei tifosi rossoneri in autostrada per cercare lo scontro.