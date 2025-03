Settore giovanile, ancora acque agitate

venerdì, 14 marzo 2025, 14:33

Acque agitate in casa del settore giovanile rossonero. In un comunicato congiunto squadre Primavera e Under 17 Lucchese calcio si legge: "Le due squadre rossonere nel nome dei loro allenatori , Davide Marselli e Matteo Bonatti , considerati alcuni atteggiamenti negativi e volti non al bene dei loro ragazzi , hanno deciso di continuare il loro lavoro in maniera autonoma fino alla fine dei rispettivi campionati , interfacciandosi esclusivamente con il direttore sportivo Massimo Valiensi ed il segretario del settore giovanile Tommaso Barale".