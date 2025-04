Diciassettesima di ritorno, i risultati del sabato: pari per Spal e Sestri

Altre notizie brevi

sabato, 12 aprile 2025, 08:48

Il rossonero Simone Magnaghi vince il premio MVP del mese di marzo dell'AIC, battendo la concorrenza di Jonathan Spedalieri e Pierluca Luciani.

venerdì, 11 aprile 2025, 12:56

Lucchese-Vis Pesaro, ecco gli orari della biglietteria I biglietti per la gara di campionato contro la Vis Pesaro, in programma domenica prossima con fischio di inizio alle 15 sono in vendita da oggi. Ecco gli orari del botteghino del Porta Elisa: - venerdì ore 16-19; - sabato ore 16-19; -...

giovedì, 10 aprile 2025, 07:38

Diciassettesima di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 9 aprile 2025, 19:00

Dopo l'agguato all'andata a un gruppo di tifosi rossoneri da parte di supporter marchigiani, per Lucchese-Vis Pesaro è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio – in qualsiasi settore – ai residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino. Il settore ospiti resterà chiuso, mentre i tifosi...