Diciassettesima di ritorno, pari nel posticipo

Altre notizie brevi

martedì, 15 aprile 2025, 15:47

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Robert Gucher che era stato ammonito domenica scorsa ed era in diffida.

domenica, 13 aprile 2025, 19:16

Si sono concluse tutte le gare della domenica valide per la diciassettesima di ritorno. Ecco i risultati che sanciscono la promozione dell'Entella in Serie B:

domenica, 13 aprile 2025, 17:56

Due vittorie e una sconfitta per le principali formazioni professionistiche giovanili rossonere. Gli Under 17 Nazionali si impongono in casa per 3-1 contro il Lumezzane e restano in posizione di assoluta tranquillità. Brutta sconfitta invece per gli Under 16 che perdono 5-0 a Ferrara contro la Spal e restano ultimi.

domenica, 13 aprile 2025, 16:57

Roberto Stellone, tecnico della Vis Pesaro nonché ex rossonero, riconosce i meriti della Lucchese sottolineando la vergognosa situazione in cui sono i giocatori: "Nel primo tempo è stata una gara equilibrata al termine del quale non ero assolutamente soddisfatto, visto che potevamo fare molto di più.