Giudice sportivo, tre giornate di stop a Obenna della VIs Pesaro

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 aprile 2025, 07:55

Lucchese-Vis Pesaro, in programma domenica prossima, sarà diretta da Antonio Liotta della seziona AIA di Castellammare di Stabia. Liotta sarà coadiuvato da Bruno Galigani di Sondrio e da Federico Mezzalira di Varese. Quarto uomo, Matteo Santinelli di Bergamo.

martedì, 8 aprile 2025, 23:58

Il Rimini si è aggiudicato la Coppa Italia di Serie C in virtù del pari per 0-0 nella gara di ritorno contro la Giana Erminio. All'andata i romagnoli avevano vinto in Lombardia.

domenica, 6 aprile 2025, 16:59

Si sono concluse le gare odierne valide per la sedicesima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 6 aprile 2025, 16:51

Due vittorie e una sconfitta: ecco il bilancio domenicale delle squadre giovanili professionistiche rossonere. Perdono 2-1 a Pontedera gli Under 17 Nazionali che restano comunque a centro classifica. Bellissima vittoria invece degli Under 16 che regolano per 4-1 il Caldiero Terme: i rossoneri sono sempre ultimi, ma accorciano la classifica.