Lucchese-Vis Pesaro, chiuso il settore ospiti

mercoledì, 9 aprile 2025, 19:00

Dopo l'agguato all'andata a un gruppo di tifosi rossoneri da parte di supporter marchigiani, per Lucchese-Vis Pesaro è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio – in qualsiasi settore – ai residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino. Il settore ospiti resterà chiuso, mentre i tifosi non residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino che vorranno seguire il match al Porta Elisapotranno acquistare il proprio tagliando ma non in Curva Ovest.