Pontedera-Lucchese, arbitra Nigro di Prato

Altre notizie brevi

martedì, 1 aprile 2025, 17:53

La sconfitta di Lucca è costata la panchina a Ignazio Abate: il tecnico è stato esonerato dalla Ternana che al suo posto ha scelto Fabio Liverani per questa parte finale della stagione.

martedì, 1 aprile 2025, 16:36

Il giudice sportivo e ovviamente i commissari di campo, solerti come sempre, non si dimenticano della Lucchese nemmeno questa settimana. Il club è stato multato per 1500 euro "per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al...

lunedì, 31 marzo 2025, 23:05

Nel posticipo del lunedì valido per la quindicesima di ritorno, Entella e Torres hanno concluso la gara sul punteggio di 1-1. Liguri che guadagnano un solo punto sulla Ternana seconda.

domenica, 30 marzo 2025, 19:32

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la quindicesima di ritorno. Ecco i risultati: