Settore giovanile, due vittorie e una sconfitta

domenica, 13 aprile 2025, 17:56

Due vittorie e una sconfitta per le principali formazioni professionistiche giovanili rossonere. Gli Under 17 Nazionali si impongono in casa per 3-1 contro il Lumezzane e restano in posizione di assoluta tranquillità. Brutta sconfitta invece per gli Under 16 che perdono 5-0 a Ferrara contro la Spal e restano ultimi. Bella impresa degli Under 15 che battono il Lumezzane 1-0 e sono a un punto dalla penultima. Da segnalare anche il bel pari degli Under 14 a Genova con la Sampdoria: 3-3 il risultato finale.