Giudice sportivo, un turno a Furno del Sestri Levante

Altre notizie brevi

domenica, 11 maggio 2025, 21:54

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ecco i risultati, e non sono mancate le sorprese, in attesa delle gare di ritorno:

domenica, 11 maggio 2025, 12:33

Se ne è andato un altro storico tifoso rossonero, Roberto Stagi, sempre presente dove giocava la Lucchese, in casa come in trasferta con la sua inconfondibile auto, davvero un innamorato della Pantera. I funerali si terranno martedì 13, alle ore 15, nella chiesa di Fagnano. Alla sua famiglia, le condoglianze...

sabato, 10 maggio 2025, 21:59

Mister Ruvo, tecnico dei liguri, è rammaricato per il 2-1 finale: "Abbiamo giocato contro una buonissima squadra ma abbiamo fatto una partita molto importante, il loro portiere ha fatto grandissime parate, noi dopo il 2-1 ci sentivamo deufradati e abbiamo provato a riprenderci il terzo gole e in una ripartenza...

sabato, 10 maggio 2025, 21:58

La seconda gara della Supercoppa di Serie C è terminata con il pari tra Entella e Avellino per 1-1. Sarà decisiva la terza gara tra Padova e Entella.