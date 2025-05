Lucchese-Sestri Levante, arbitra Mucera di Palermo

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 maggio 2025, 22:35

Si sono concluse tutte le gare valide per i ritorni del primo turno dei playoff nazionali. Ecco i risultati e in neretto chi ha passato il turno:

lunedì, 12 maggio 2025, 18:45

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il giocatore del Sestri Levante Cristiano Furno, che era stato espulso durante la gara con la Lucchese dalla panchina. Un turno di stop anche al collaboratore rossonero Giorgio Santarelli, anch'esso espulso dalla panchina per proteste.

domenica, 11 maggio 2025, 21:54

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ecco i risultati, e non sono mancate le sorprese, in attesa delle gare di ritorno:

domenica, 11 maggio 2025, 12:33

Se ne è andato un altro storico tifoso rossonero, Roberto Stagi, sempre presente dove giocava la Lucchese, in casa come in trasferta con la sua inconfondibile auto, davvero un innamorato della Pantera. I funerali si terranno martedì 13, alle ore 15, nella chiesa di Fagnano. Alla sua famiglia, le condoglianze...