Play off, ecco gli accoppiamenti del secondo turno

lunedì, 5 maggio 2025, 12:55

Ultimato il primo turno, ecco il secondo turno dei play off che si disputerà mercoledì 7 maggio. Ecco gli accoppiamenti nel girone B (in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà la squadra meglio piazzata che gioca in casa):

Pescara-Pianese

Arezzo-Vis Pesaro