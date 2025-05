Playoff, primo turno nazionale: ecco i risultati dell'andata

domenica, 11 maggio 2025, 21:54

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ecco i risultati, e non sono mancate le sorprese, in attesa delle gare di ritorno:

Atalanta B-Torres 7-1

Catania-Pescara 0-1

Crotone-FeralpiSalò 3-1

Giana Erminio-Monopoli 3-1

Vis Pesaro-Rimini 1-1