Saporiti nella Top11 stagionale di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

domenica, 4 maggio 2025, 23:13

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo tur.pao, in gara secca, dei play off di serie C. Ecco chi è passato alla fase successiva nel girone dei rossoneri:

sabato, 3 maggio 2025, 20:56

Nella prima gara valida per l’assegnazione della Supercoppa di serie C, il Padova ha espugnato Avellino con il punteggio di 1-0. La prossima partita sarà Entella-Avellino.

mercoledì, 30 aprile 2025, 17:36

Lunedi' 5 maggio dalle ore 19 alle 22 presso il MUSEO ROSSONERO, verranno raccolte donazioni liberali di chi vorrà spontaneamente sostenere l'attività sportiva della squadra rossonera, al fine di consentire il regolare svolgimento delle due partite di "play out" con la squadra del Sestri Levante, sabato 10/05 in trasferta a...

mercoledì, 30 aprile 2025, 17:21

La FIGC rende noto che, nel Consiglio Federale di oggi, ha "approvato le modifiche al macrotema dei controlli economici infrannuali (Titolo VI NOIF, inparticolare riguardo ai valori degli indicatori di controllo fino al 2029/30); agli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, di club...