Finale playoff, il Pescara va in B

Altre notizie brevi

lunedì, 2 giugno 2025, 23:10

Nella gara di andata valida per la finale playoff, il Pescara ha espugnato il campo della Ternana con il risultato di 1-0: decide un gol di Letizia nella ripresa. Umbri che hanno terminato la gara in dieci uomini.

venerdì, 30 maggio 2025, 16:27

Intervistato da www.tuttoc.com, l'ex direttore generale del Piacenza Marco Scianò ha accennato alla possibile ripartenza della Lucchese dall'Eccellenza: "È un’altra delle piazze importanti del calcio italiano, ormai da anni troppo bistrattata: 4 fallimenti negli ultimi 17 anni sono una cosa inaccettabile.

mercoledì, 28 maggio 2025, 23:51

La finale playoff per l'accesso in serie B sarà targata girone B: saranno infatti due squadre del girone dei rossoneri a contendersi la promozione. Ecco i risultati con in neretto le formazioni che vanno in finale:

domenica, 25 maggio 2025, 23:09

Si sono concluse le due gare di andata valide per le semifinali playoff. Ecco i risultati: