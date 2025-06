Trofeo Podistico Lucchese, due appuntamenti nel prossimo fine settimana

mercoledì, 11 giugno 2025, 18:50

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma nel prossimo fine settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario, alcune ormai storiche e altre di nuova costituzione! Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro. Sabato 14 giugno, a S. Vito dove l'associazione FASM organizzerà la 16ª "Marcia con noi". Partenza dalla sede sociale in Via Simonetti dalle ore 16:30 e percorsi pianeggianti di 2, 5, 8 km. Domenica 15 giugno, n Garfagnana e più precisamente a Sillicagnana per la Marcia "La 5 Mulini" organizzata dalla locale associazione dilettantistica. Partenza dal campo sportivo, percorsi di 2, 6, 10, 16 km con scenari meravigliosi e un "full immersion" nei boschi delle nostre zone montane.