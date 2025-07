Fedato: "CI hanno preso in giro da inizio stagione a giugno"

mercoledì, 30 luglio 2025, 07:54

L'ex rossonero Francesco Fedato, intervistato da TuttoBari , è tornato a parlare della sua ultima stagione con la Lucchese: "È stata un'annata travagliata. Ci hanno preso in giro da inizio stagione fino a giugno. Quattro cambi di proprietà che ci promettevano di pagarci, e fino alla fine ci avevano dato questa speranza che ci ha fatto andare avanti, oltre all'affetto dei tifosi. È stato come lavorare gratis per otto mesi. Se dopo un mese la società non paga i dipendenti, va esclusa subito. È una vergogna, e come è successo a noi è successo al Taranto, alla Turris, al Messina e chissà alla Triestina e al Rimini. Il vero problema è che tutti fanno finta di niente, ignorando i sacrifici dei ragazzi. Dal lato umano è stato bellissimo, ma razionalmente è stata una follia".