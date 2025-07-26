Lutto in rossonero, muore la figlia dell'accompagnatore Ferro

Altre notizie brevi

giovedì, 31 luglio 2025, 08:28

L'ultimo round che va a completare l'assetto generale della prima squadra del Basketball Club Lucca, ha riguardato la scelta dei giovani prospetti da aggregare ai senior che compongono il roster base della squadra, a loro si aggiungono quattro giovani interessanti, provenienti tutti dal settore giovanile del BCL.

mercoledì, 30 luglio 2025, 07:54

L'ex rossonero Francesco Fedato, intervistato da TuttoBari , è tornato a parlare della sua ultima stagione con la Lucchese: "È stata un'annata travagliata. Ci hanno preso in giro da inizio stagione fino a giugno. Quattro cambi di proprietà che ci promettevano di pagarci, e fino alla fine ci avevano dato...

martedì, 29 luglio 2025, 14:57

Giorgio Gorgone è tornato a parlare lungamente della sua esperienza in rossonero nel corso di una intervista rilasciata a A Tutta C, il format di TMW Radio dove ha ribadito che le istituzioni calcistiche hanno lasciato sola la Lucchese: "Ho parlato individualmente con tutti, alle volte ho anche interrotto gli...

sabato, 26 luglio 2025, 17:47

Importante novità per la Serie D e la gestione dei Playoff dopo la stagione regolare. Il coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero, ha annunciato che, dalla stagione 2026/2027, anche i Playoff contribuiranno a determinare il salto di categoria.