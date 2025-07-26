Lutto in rossonero, muore la figlia dell'accompagnatore Ferro

venerdì, 8 agosto 2025, 19:47
La Lucchese Calcio si stringe con affetto attorno a Marco Ferro per la tragica scomparsa della figlia Maria, venuta a mancare a soli 16 anni. "Marco, ex calciatore professionista con un passato anche in Serie B con la maglia della Pistoiese – si legge in una nota –, in questi giorni di ritiro a Montecatini è diventato per tutti noi una presenza quotidiana e preziosa. Lo abbiamo conosciuto all’Albergo Santa Barbara, dove lavora, e dove ogni giorno accompagna i nostri ragazzi dall’hotel al campo di allenamento.In questo momento di immenso dolore, tutta la Lucchese, squadra, staff, dirigenza e società, si unisce con commozione al dolore di Marco e della sua famiglia". A Ferro le condoglianze della nostra redazione.
giovedì, 31 luglio 2025, 08:28
L'ultimo round che va a completare l'assetto generale della prima squadra del Basketball Club Lucca, ha riguardato la scelta dei giovani prospetti da aggregare ai senior che compongono il roster base della squadra, a loro si aggiungono quattro giovani interessanti, provenienti tutti dal settore giovanile del BCL.
mercoledì, 30 luglio 2025, 07:54
L'ex rossonero Francesco Fedato, intervistato da TuttoBari , è tornato a parlare della sua ultima stagione con la Lucchese: "È stata un'annata travagliata. Ci hanno preso in giro da inizio stagione fino a giugno. Quattro cambi di proprietà che ci promettevano di pagarci, e fino alla fine ci avevano dato...
martedì, 29 luglio 2025, 14:57
Giorgio Gorgone è tornato a parlare lungamente della sua esperienza in rossonero nel corso di una intervista rilasciata a A Tutta C, il format di TMW Radio dove ha ribadito che le istituzioni calcistiche hanno lasciato sola la Lucchese: "Ho parlato individualmente con tutti, alle volte ho anche interrotto gli...
sabato, 26 luglio 2025, 17:47
Importante novità per la Serie D e la gestione dei Playoff dopo la stagione regolare. Il coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero, ha annunciato che, dalla stagione 2026/2027, anche i Playoff contribuiranno a determinare il salto di categoria.