Trofeo Podistico Lucchese, ecco le prossime date

martedì, 19 agosto 2025, 15:44
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro! Dopo la pausa estiva, giovedì 21 agosto con la "Corsa dei Cento" organizzata a Porcari dal gruppo dell'Atletica Porcari. Partenza dalle ore 18 presso il campo sportivo, percorsi di 3 e 7 km. Alle ore 19 si terrà la gara competitiva. Domenica 24 agosto appuntamento a Lucignana per la "Scarpinata colli di Lucignana", organizzata dalla Croce Verde P.A. Partenza dell'area sportiva del paese, percorsi di 2 - 5 - 10 - 15 km.
Tutte le informazioni possono essere consultate su il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
sabato, 23 agosto 2025, 19:15
Il tecnico dei lanieri Venturi alla fine della gara con la Lucchese è soddisfatto: "Risultato ultima cosa che ci interessava, ho visto tante cose positive e alcune meno, ma è normale in questa fase, ma direi squadra sempre compatta, i pericoli subiti solo per errori nostri.
giovedì, 21 agosto 2025, 17:05
Il Città di Capannori nella persona del presidente Alberto Bernicchi ci tiene a ringraziare la Lucchese per la straordinaria accoglienza di ieri pomeriggio in occasione dell’allenamento congiunto tra la prima squadra e quella rossonera. "Sono stati momenti davvero significativi – scrive Bernicchi – quelli trascorsi poche ore fa al Centro...
giovedì, 21 agosto 2025, 15:24
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscano ha definito gli orari delle gare dei campionati di Eccellenza per la prossima stagione, precisando che le partite di Coppa Italia si disputeranno, salvo diverso accordo, alle ore 15.
giovedì, 21 agosto 2025, 12:47
L'ex difensore rossonero Andrea Gemignani ha rinunciato all'offerta del Rimini dopo aver volto alcuni allenamenti con il club romagnolo che attraversa un momento a dir poco delicato ed è al centro di molte polemiche.