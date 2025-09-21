Lucchese-Pro Livorno, arbitra Maiellaro di Parma

venerdì, 26 settembre 2025, 08:32

Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.