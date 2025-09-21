Lucchese-Pro Livorno, arbitra Maiellaro di Parma

venerdì, 26 settembre 2025, 08:32
Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.
venerdì, 26 settembre 2025, 08:31
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
martedì, 23 settembre 2025, 18:37
Terza di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:
lunedì, 22 settembre 2025, 18:40
Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.
domenica, 21 settembre 2025, 17:41
Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: