Milan: "Risultato che dobbiamo prendere e portare a casa, ma c'è tanto da lavorare"

domenica, 14 settembre 2025, 17:18

Alberto Milan, portiere rossonero, è il primo a entrare in sala stampa: "Dobbiamo prenderci questo punto e portarcelo a casa, nel primo tempo buona partita e una grossa occasione, nel secondo errori importanti con il rischio di prendere gol: è un punto che dobbiamo prendere. Il rigore? Non credo non saprei e comunque avevamo avuto un mezzo episodio a nostro sfavore. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi, ma non siamo riusciti a segnare. A livello di gioco abbiamo fatto meglio che in Coppa, ma c'è tanto da lavorare. Ringrazio tutte le persone allo stadio, erano tantissime".