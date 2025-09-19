Banca di Pescia

Retemia, ecco l'Open Day

venerdì, 19 settembre 2025, 11:45

L'emittente televisiva Rete Mia apre le porte con un open day aperto al pubblico. Domani, sabato, alle ore 11:00 sarà possibile visitare la nuova sede dell'emittente televisiva, in via Mattei, 100 Mugnano. Un'occasione per visitare gli studi televisivi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano davanti e dietro la telecamera e scoprire un palinsesto ricco di novità. La visita è aperta a tutti, previa prenotazione su whatsapp al numero 349-8429272

 

Altre notizie brevi

sabato, 20 settembre 2025, 15:04

Zenith Prato-Lucchese, diretta su Retemia

Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

sabato, 20 settembre 2025, 08:24

Trofeo Podistico Lucchese, le gare del fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

venerdì, 19 settembre 2025, 15:06

Seconda di andata, tutte le gare in programma

Seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro delle gare in programma

venerdì, 19 settembre 2025, 08:10

Zenith Prato-Lucchese, dirige Poggianti di Livorno

Zenith Prato-Lucchese, in programma domenica prossima ad Agliana, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Prato. Poggianti sarà coadiuvato da Pierpaolo Braga di Pisa e da Prashan Seneviratna di Pontedera.

