Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Terza di andata, tutti i risultati: vince facile il Viareggio

domenica, 28 settembre 2025, 18:09

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di andata del campionato di Eccellenza. Ecco il quadro completo dei risultati:

Lucchese-Pro Livorno 1-0

Larcianese-Cecina 0-0

Castelnuovo G.-Real Forte 1-1

Massese-Fucecchio 0-0

Montespertoli-Perignano 1-1

San Giuliano-Cerretese 2-3

Sestese-Zenith Prato 0-2

Viareggio-Belvedere 3-0

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, differita stasera su Retemia

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 28 settembre 2025, 17:20

Gassani: "Abbiamo fatto una grande partita in una bella cornice di pubblico"

La Pro Livorno lotta ma alla fine esce sconfitta dalla sfida al Porta Elisa contro la Lucchese. Nel post partita, il tecnico Matteo Gassani ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi nel togliere le linee del passaggio e a mettere pressione ai rossoneri.

ESSECIstampa

domenica, 28 settembre 2025, 14:08

La Lucchese si unisce al dolore per la scomparsa di Iacopo Parenti

La Lucchese Calcio si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa di Iacopo Parenti, grande tifoso rossonero venuto a mancare prematuramente all'età di 45 anni nei giorni scorsi. "Alla moglie, alle due figlie e a tutti i suoi cari – si legge nella nota – vanno...

venerdì, 26 settembre 2025, 08:32

Lucchese-Pro Livorno, arbitra Maiellaro di Parma

Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company