Terza di andata, tutti i risultati: vince facile il Viareggio

Altre notizie brevi

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 28 settembre 2025, 17:20

La Pro Livorno lotta ma alla fine esce sconfitta dalla sfida al Porta Elisa contro la Lucchese. Nel post partita, il tecnico Matteo Gassani ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi nel togliere le linee del passaggio e a mettere pressione ai rossoneri.

domenica, 28 settembre 2025, 14:08

La Lucchese Calcio si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa di Iacopo Parenti, grande tifoso rossonero venuto a mancare prematuramente all'età di 45 anni nei giorni scorsi. "Alla moglie, alle due figlie e a tutti i suoi cari – si legge nella nota – vanno...

venerdì, 26 settembre 2025, 08:32

Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.