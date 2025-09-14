Torna la corsa "Staffetta del Pioppino"

mercoledì, 17 settembre 2025, 12:10

Questo sabato 20 settembre ad Antraccoli torna l'appuntamento con la classicissima corsa podistica competitiva "Staffetta del Pioppino" giunta alla 32.a edizione ed organizzata dall'Asd Marciatori Antraccoli con il patrocinio del Comune Città di Lucca e sotto l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Ci sono 3,85 km. per 3 atleti, che si passeranno un testimone munito di chip per i tempi, da correre tutto d'un fiato e l'opportunità di fare un gioco di squadra creando appunto un terzetto per mettersi in gioco contro tantissimi avversari. La manifestazione è valida per la classifica del Criterium Podistico Toscano. Il ritrovo è alle 14:30 allo spazio della Sagra di Antraccoli in via Romana 2781, presso la chiesa parrocchiale del paese con partenza alle ore 16. Sulla linea del traguardo lo speaker Marco Rovai che vi darà aggiornamenti sui passaggi di testimoni. L'Albo d'oro della corsa, ricordiamo che questa gara è nata nel 1986 e fino al 2017 si disputava con 4 atleti che percorrevano 4 km., vede adesso sul nuovo percorso leggermente più breve i record ottenuti dai frazionisti: nel maschile da Leo Paglione in 11'03'' (2017), nel femminile da Federica Baldini 12'04'' (2023), mentre a livello di squadra è il Gp Parco Alpi Apuane con il tempo complessivo di 34'11'' a riscriverlo proprio lo scorso 2024. Numerosi premi in buoni spesa e in natura a disposizione e suddivisi tra le varie categorie: assoluti m/f, veterani m/f, argento m/f, oro m/f, miste e altri ancora dedicati alle società e ai migliori frazionisti. Il gruppo Marciatori Antraccoli inoltre informa che per la corsa saranno chiuse le seguenti strade dalle ore 16 alle 17:30 circa: via Romana Vecchia da incrocio via della Madonnina a incrocio via Paladini, via Paladini da incrocio via Romana Vecchia a incrocio via Silvana Sciortino, via del Marginone da incrocio via di Tiglio a incrocio semaforo di via Romana, via Corte Olivi da incrocio via del Marginone a incrocio via della Madonnina. IUn ringraziamento anticipato a tutti gli sponsor senza i quali non sarebbe possibile fare questa competizione e per la collaborazione il Comune Città di Lucca, Vivi Lucca e l'Ufficio Sport e il Comune di Capannori.