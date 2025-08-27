Trofeo Podistico Lucchese, tre nuovi appuntamenti

Altre notizie brevi

giovedì, 4 settembre 2025, 08:50

L'ex rossonero Marcos Espeche ha firmato un contratto che lo lega all'Atletico Lucca, formazione che milita in Prima Categoria. Espeche nelle scorse settimane era stato accostato alla Lucchese, ma, alla fine, la trattativa non è andata in porto.

mercoledì, 3 settembre 2025, 18:27

Nuova sessione di allenamenti, quella odierna, per i rossoneri che dopo l'attivazione muscolare e lavoro in palestra hanno svolto una partitella sull'intensità cronometrata e poi un lavoro con la palla a gruppo attacco/difesa.

sabato, 30 agosto 2025, 16:37

Larcianese-Lucchese, match di esordio in Coppa Italia dei rossoneri in programma alle ore 17 di domenica, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

mercoledì, 27 agosto 2025, 14:37

Due nuove manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. L'iscrizione è direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...