Bcl, la Federazione Pallacanestro monitorerà i ragazzi 2013

sabato, 18 ottobre 2025, 13:24

Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013. L'appuntamento è fissato per le ore 15al Palazzetto di San Concordio, a presentarsi per il BCL saranno ben quattro ragazzi, Matteo Calleri, Jacopo Gambogi, Daniele Semeraro e Pio Alessandro Sibal, che dopo il percorso fatto nel minibasket del BCL sono approdati al primo scalino del settore giovanile e ai primi monitoraggi federali.