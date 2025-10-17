Grassi: "Lucchese squadra tosta con calciatori da categoria superiore"

domenica, 19 ottobre 2025, 18:00

Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi non stavano bene, Casci rientrava da uno stiramento. La Lucchese è una squadra tosta, con una coppia di centrali da categoria superiore. Riad mi ha stupito: è un buon profilo e dinamico. Rispetto allo scorso anno abbiamo una squadra molto giovane, con poca esperienza, mentre gli altri hanno un marpione in campo. Le favorite per lottare fino alla fine? Viareggio Zenith e Lucchese".