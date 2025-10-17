Banca di Pescia

Grassi: "Lucchese squadra tosta con calciatori da categoria superiore"

domenica, 19 ottobre 2025, 18:00

Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi non stavano bene, Casci rientrava da uno stiramento. La Lucchese è una squadra tosta, con una coppia di centrali da categoria superiore. Riad mi ha stupito: è un buon profilo e dinamico. Rispetto allo scorso anno abbiamo una squadra molto giovane, con poca esperienza, mentre gli altri hanno un marpione in campo. Le favorite per lottare fino alla fine? Viareggio Zenith e Lucchese".  

Altre notizie brevi

domenica, 19 ottobre 2025, 17:13

Settima di andata, tutti i risultati: il Viareggio espugna Massa

Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 18 ottobre 2025, 13:24

Bcl, la Federazione Pallacanestro monitorerà i ragazzi 2013

Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53

Lucchese-Castelnuovo, arbitra Kercaj di Pistoia

Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:50

Settima di andata, tutte le gare in programma

Domenica prossima andrà in scena la settima di andata nel girone dei rossoneri, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Ecco tutte le gare in programma:

