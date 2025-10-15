Lucchese-Castelnuovo, arbitra Kercaj di Pistoia

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53

Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.