Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Lucchese-Castelnuovo, arbitra Kercaj di Pistoia

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53

Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

sabato, 18 ottobre 2025, 13:24

Bcl, la Federazione Pallacanestro monitorerà i ragazzi 2013

Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:50

Settima di andata, tutte le gare in programma

Domenica prossima andrà in scena la settima di andata nel girone dei rossoneri, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Ecco tutte le gare in programma:

ESSECIstampa

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44

Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05

Sesta di andata, tutti i risultati: Zenit Prato in testa

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company