Quarta di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:25

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18

La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.

martedì, 30 settembre 2025, 16:18

La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese.

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.