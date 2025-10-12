Quinta di campionato, tutti i risultati: tanti pareggi

Altre notizie brevi

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58

Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:19

Sesta di andata che nel girone dei rossoneri corrisponderà con il primo turno infrasettimanale della stagione con tutte le squadre in campo mercoledì prossimo. Ecco le gare in programma:

domenica, 12 ottobre 2025, 17:18

La gemma di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un...

domenica, 12 ottobre 2025, 11:03

Lucchese-Belvedere andrà in onda questa sera su Rete Mia a partire dalle ore 20,30. La telecronaca sarà come sempre curata da Gianluca Andreuccetti.