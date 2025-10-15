Banca di Pescia

Settima di andata, tutte le gare in programma

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:50

Domenica prossima andrà in scena la settima di andata nel girone dei rossoneri, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Ecco tutte le gare in programma:

Lucchese-Castelnuovo G.

Massese-Viareggio

Cenaia-Cerretese

Larcianese-Belvedere

Perignano-Zenith Prato

Montespertoli-Real Forte

Sestese-San Giuliano

Cecina-Pro Livorno

Altre notizie brevi

sabato, 18 ottobre 2025, 13:24

Bcl, la Federazione Pallacanestro monitorerà i ragazzi 2013

Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53

Lucchese-Castelnuovo, arbitra Kercaj di Pistoia

Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44

Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05

Sesta di andata, tutti i risultati: Zenit Prato in testa

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati:

