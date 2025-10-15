Settima di andata, tutte le gare in programma

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:50
Domenica prossima andrà in scena la settima di andata nel girone dei rossoneri, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Ecco tutte le gare in programma:
Lucchese-Castelnuovo G.
Massese-Viareggio
Cenaia-Cerretese
Larcianese-Belvedere
Perignano-Zenith Prato
Montespertoli-Real Forte
Sestese-San Giuliano
Cecina-Pro Livorno
sabato, 18 ottobre 2025, 13:24
Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013.
venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53
Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44
Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05
Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati: