Settima di andata, tutti i risultati: il Viareggio espugna Massa

Altre notizie brevi

domenica, 19 ottobre 2025, 18:00

Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi...

sabato, 18 ottobre 2025, 13:24

Il Basketball Club Lucca ancora una volta protagonista con i suoi ragazzi ad un monitoraggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedi 20 ottobre ci sarà il primo monitoraggio regionale maschile della stagione per i nati nel 2013.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:53

Lucchese-Castelnuovo Garfagnana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriel Kercaj della sezione AIA di Pistoia. Kercaj sarà coadiuvato da Francesco Magnelli di Valdarno e da Stefano Dore di Pisa.

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:50

Domenica prossima andrà in scena la settima di andata nel girone dei rossoneri, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Ecco tutte le gare in programma: