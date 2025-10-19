Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:50
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Sabato 25 ottobre, a Lunata per la "Passeggiata d'autunno", organizzata dalla associazione 50 & più. Partenza dalle ore 14.30 presso la sede dei Donatori di sangue di Lunata, percorsi di 3 - 7 - 13 km.
Domenica 26 ottobre, a Nozzano Castello per la 8ª "Melemarciando - La marcia di Halloween" organizzata dal G.S. Mele marce. Partenza dalle ore 8.00 presso il circolo MCL, percorsi di km 3 - 6 - 12 - 18 km.
Vi ricordiamo che per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.
mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:50
Era sparito dai radar e anche dalle liste dei giocatori impiegati nelle partite e ora arriva la spiegazione: il secondo portiere rossonero Filippo Rossi (che ha disputato alcuni minuti di gioco nelle amichevole estive) ha rescisso il contratto che lo legava alla Lucchese.
martedì, 21 ottobre 2025, 16:22
I rossoneri Martino Ragghianti e Francesco Venanzi sono stati convocati dalla Rappresentativa Regionale Juniores Toscana per il raduno ufficiale a Firenze, presso lo Stadio “Gino Bozzi”. I due calciatori classe 2007 hanno partecipato alla sessione di allenamento organizzata dallo staff tecnico della Rappresentativa.
domenica, 19 ottobre 2025, 18:00
Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi...
domenica, 19 ottobre 2025, 17:13
Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: