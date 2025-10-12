Viareggio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58

Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.