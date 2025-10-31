Decima di andata, tutti i risultati: la Zenith Prato allunga, solo pari per il Viareggio

Altre notizie brevi

venerdì, 31 ottobre 2025, 18:38

I funerali di Maida Giorgetti, l'indimenticabile tifosa rossonera e moglie di Beppe Lorenzini, si terranno martedì 4 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo.

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48

Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per...

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:47

Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono il proprio profondo cordoglio e si uniscono al dolore della Rondinella Marzocco per la scomparsa improvvisa del presidente Lorenzo Bosi.

venerdì, 31 ottobre 2025, 15:30

L'ex rossonero Andrea Gemignani ha firmato per il Picerno dopo essere rimasto svincolato al termine dell’ultima stagione disputata con la Lucchese, con cui ha collezionato 32 presenze e 3 reti.