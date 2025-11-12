Banca di Pescia

Dodicesima di campionato, nell'anticipo pari tra Cerretese e Zenith Prato

sabato, 15 novembre 2025, 16:30

Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0

sabato, 15 novembre 2025, 08:43

Trofeo Podistico Lucchese, nessuna gara nel fine settimana, ma tante novità in arrivo

Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano. Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi...

venerdì, 14 novembre 2025, 08:41

Lucchese-Larcianese, arbitra Briganti di Carrara

Lucchese-Larcianese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Anfrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Nicola Mori di Livorno.

giovedì, 13 novembre 2025, 08:20

Dodicesima di andata, tutte le gare in programma

Dodicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:52

Mister Vangioni: "E' un momento difficile, ma il campionato lo vince il Viareggio"

Walter Vangioni, tecnico del Viareggio, deve incassare la sconfitta nonostante il tentativo di limitare i danni per la necessità di dover schierare una difesa di emergenza: "Chiaro che abbiamo dovuto fare di necessità virtù, per quanto i sostituti abbiano fatto una buona partita.

